أخبار اليمن : إصابة مدني بانفجار لغم في التحيتا بالحديدة

إصابة مدني بانفجار لغم في التحيتا بالحديدة
أُصيب مواطن بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، في بيان له اليوم، إصابة مواطن يبلغ من العمر 35 عاماً جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان أثناء عمله في مزرعته جنوب مديرية التحيتا.
وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أكد استشهاد مواطن يبلغ من العمر 35 عاماً، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب أمس في مديرية الحوك بالحديدة.
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