أخبار اليمن : بن حبتور يطلع على نشاط المجلس الطبي الأعلى

بن حبتور يطلع على نشاط المجلس الطبي الأعلىاطلع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، خلال لقائه اليوم، رئيس المجلس الطبي الأعلى، الدكتور مجاهد معصار، على سير الجهود المهنية والرقابية للمجلس خلال الفترة الماضية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور معصار، عن نشاط المجلس ومستوى تنفيذه للمهام الموكلة إليها، وفي المقدمة ما يتصل بمتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المرتبطة بالمهن الطبية واللوائح المنفذة لها، وكذا العمل على النهوض بالمهن الطبية وحماية حقوق المرضى وتنظيم ومراقبة أداء مزاولي المهنة.

ولفت إلى أهداف خطة المجلس بالاشتراك مع مجلس الاعتماد الأكاديمي حول تقييم كليات الطب الخاصة بما يتوافق مع معايير الاعتماد الأكاديمي.

وأوضح أن تلك المعايير تمثل محطة استثنائية في تلبية معايير الاتحاد الدولي للتعليم الطبي كاستحقاق ملزم لكل كليات الطب في العام 2024م، وذلك كموعد أخير للكليات للحصول على الاعتماد الأكاديمي.

وركز اللقاء على آلية ومعايير التقييم لكليات الطب الخاصة، وأهمية توافقها مع استحقاق الاعتماد الأكاديمي العالمي، وبما يحقق جودة المخرجات الطبية، ويطور دور هذا القطاع ومساهمته المؤثرة في خدمة متطلبات القطاع الصحي من الكوادر الطبية المؤهلة والكفؤة.

ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع موسع للجهات المعنية بالتعليم الطبي وتحديدا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العامة والسكان ومجلس الاعتماد الأكاديمي والجامعات الاهلية المعنية بالتعليم الطبي، للخروج برؤية موحدة تتفق وتطلعات الجميع في ضمان تعليم طبي موجه نحو الجودة والكفاءة العلمية يتكئ على التزام كليات الطب بمعايير مجلس الاعتماد.