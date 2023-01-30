أخبار اليمن : البرلمان يستعرض تقريراً بشأن جهاز محو الأمية ويطلب حضور وزير الصحة

البرلمان يستعرض تقريراً بشأن جهاز محو الأمية ويطلب حضور وزير الصحةاستعرض مجلس النواب في جلسته، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن الردود الحكومية على توصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة حول الوضع الراهن لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار.

تضمن التقرير مستوى تنفيذ وزارة التربية والتعليم ما يخصها من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة فيما يتعلق بالوضع الراهن لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار.

كما تضمن التقرير استفسارات اللجنة وردود الوزارة على توصيات المجلس.

وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وفي الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور محمد محمد المنصور، ومستشار وزارة الصحة الدكتور فهد حسين الفضل، تم مناقشة خطر انتشار الأمراض والأوبئة ومنها وفاة عدد من الأطفال بسبب انتشار مرض شلل الأطفال والحصبة والتي تتطلب توفير اللقاحات وبرامج التحصين ورفع مستوى الوعي الصحي في التعاطي مع الأمراض والأوبئة المنتشرة.

وشدد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم على ضرورة النظر بعين الاعتبار لهذه القضية والتحري من حقيقة وفاة الأطفال وإعدادهم ومحاسبة المقصرين.

وقد ارجأ المجلس استكمال النقاش إلى جلسة يوم غد بحضور وزير الصحة العامة والسكان نظرًا لأهمية الموضوع وارتباطه بحياة الأطفال.

إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس نجيب احمد الورقي، إلى سؤال موجه إلى وزير الداخلية حول بعض القضايا والإشكالات المتعلقة بأداء مراكز وأقسام الشرطة وإدارات الأمن في أمانة العاصمة والمحافظات، ودور الوزارة تجاه بعض المخالفات والتجاوزات في أداء واجباتها المناطة بمحاسبة المخالفين والمقصرين في أعمالهم.

وأشار الورقي في استفساراته إلى أهمية تفعيل العمل الرقابي من خلال تكليف لجان رقابية مختصة لزيارة أقسام الشرطة وإدارات الأمن والسجون للاطلاع على ملفات القضايا الخاصة بالمواطنين وإنهاء المظالم إن وجدت.

وطالب عضو مجلس النواب، بحضور وزير الداخلية للرد على السؤال الموجه له في أقرب وقت ممكن عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان المجلس، قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.