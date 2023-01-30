أخبار اليمن : أجواء باردة وتحذير من اضطراب البحر

أجواء باردة وتحذير من اضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح شديدة السرعة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات الضالع، البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة وغرب محافظتي مأرب والجوف وأجزاء من هضبة حضرموت.

وأشار إلى أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً في مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب، أبين وشبوة أثناء الليل والصباح الباكر.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.8 في عمران، 4.5 في ذمار، 5.6 في صنعاء، 8 في سيئون، 8.8 في السدة.

ونبه المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.