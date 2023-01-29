دوت الخليج -

مساء اليوم.. حملة تغريدات بعنوان ” أمريكا عدو السلام”

تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعنوان “أمريكا عدو السلام”. مساء اليوم.. حملة تغريدات بعنوان ” أمريكا عدو السلام”تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعنوان “أمريكا عدو السلام”. ودعا منظمو الحملة، إلى المشاركة الواسعة في الحملة، لإبراز جرائم أمريكا في اليمن منذ ثمان سنوات، فهي القائد الأول والرائد المباشر للحرب على اليمن منذ الغارة الأولى إلى لحظة الحصار الراهن، حيث طائراتها في الجو وبارجاتها في البحر وأياديها في كل جريمة ومجزرة ومذبحة، أمريكا التي انتفعت من الحرب وعرقلت الصلح واستمرت في الغدر، وكل البشرية ضحاياها .. وذلك على الهاشتاقات: #أمريكا_عدو_السلام #USAEnemyOfPeace وعلى رابط بنك التغريدات: bit.ly/usenemy3

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : مساء اليوم.. حملة تغريدات بعنوان ” أمريكا عدو السلام” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.