أخبار اليمن : كيف نتعامل مع ألم أسفل الظهر؟

كيف نتعامل مع ألم أسفل الظهر؟كشف الاختصاصي الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أسباب ألم أسفل الظهر ومتى تجب مراجعة الطبيب بشكل عاجل، وهل هناك طرق تساعد على التخلص منه ذاتيا.

وأوضح مياسنيكوف أن أكثر الأسباب انتشارا تشنج عضلات الظهر عندما ينحني الشخص للأمام بصورة غير صحيحة، حيث يكون من الصعب عليه العودة إلى حالته الأولى بسبب الألم. مبيناً "لن تساعد مسكنات الألم في هذه الحالة، لأنه تشنج عضلي. لذلك يجب تناول أدوية تساعد على إزالة التشنج أو تخففه وهناك أيضا تمارين رياضية خاصة".

وقال "يمكن أن يشعر الشخص بألم حاد في الظهر بسبب الفتق وأمراض الأعضاء الداخلية للجسم وهشاشة العظام (خاصة لدى النساء وهن في عمر متقدم) وكذلك بسبب الإجهاد"، وفق روسيا اليوم.

وتابع الخبير الروسي "أحيانا يظهر ألم الظهر لدى الأشخاص سريعي الانفعال في حالات الإجهاد الشديد، حيث يشعرون فورا بألم في الظهر بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، كما يظهر على شكل ألم نابض أسفل الظهر". مؤكداً "بما أن أسباب آلام الظهر مختلفة؛ فهي تعالج بأدوية وطرق مختلفة. ولكن إذا كان الشخص يشعر دائما بألم في أسفل الظهر حتى في حالة الهدوء والاستلقاء؛ فهذا سببه الفتق أيضا، لذلك من الأفضل له مراجعة الطبيب لتحديد السبب".

وفي هذا الاطار، يشير الطبيب الروسي إلى أن من المهم بجميع الحالات تحاشي الذعر، لأن الجميع يشعرون بألم في الظهر في وقت ما. لكن إذا كان الألم متكررا ومزعجا يجب مراجعة الطبيب.