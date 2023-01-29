أخبار اليمن : منتخب ذمار يهزم شبوة ويبلغ النهائي

منتخب ذمار يهزم شبوة ويبلغ النهائينجح منتخب ذمار في خطف بطاقة نهائي البطولة الأولى لمنتخبات المحافظات لكرة القدم، بالفوز على منتخب شبوة 2-صفر، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء في إطار المربع الذهبي للبطولة.

وأكتفى منتخب ذمار الذي يقوده المدرب أحمد الوجيه، بإنهاء المباراة في شوطها الأول بإحرازه هدفين، الأول عن طريق صقر الديربي من تسديدة قوية استقرت في شباك الحارس الشبواني، والثاني بواسطة المهاجم مختار خليل مستفيداً من تمريرة زميله جمال العفارة الذي نال الكرت الأحمر.

وفي شوط اللقاء الثاني، أضاع منتخب ذمار رغم النقص العددي، فرصاً بالجملة، خاصة عبر المهاجم البديل محمد بولص، في المقابل سنحت بعض الفرص السانحة للتسجيل للمنتخب الشبواني، لكنها ذهبت أدراج الرياح، لينتهي اللقاء بتأهل ذمار للنهائي.

وينتظر منتخب ذمار الفائز من لقاء الغد الذي سيجمع الأمانة وضيفه إب، وخوض المباراة النهائية الجمعة المقبلة.

ونال متوسط ميدان منتخب ذمار حسن الكوماني جائزة أفضل لاعب في المباراة، سلمها رئيس اللجنة الفنية محمد أبو عسكر.