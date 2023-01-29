أخبار اليمن : صنعاء تقر المقاطعة الاقتصادية لمنتهكي المقدسات الإسلامية

صنعاء تقر المقاطعة الاقتصادية لمنتهكي المقدسات الإسلاميةاقر مجلس الوزراء في صنعاء مقاطعة البضائع الامريكية والاسرائيلية والسويدية والهولندية والدنماركية، على خلفية إنتهاكات هذه الدول للمقدسات الإسلامية، منها إحراق المصحف الشريف من قبل التطرف السويدي.

وفي اجتماعه الاستثنائي يوم الاحد 29 يناير الجاري 2023، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، شكل المجلس لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء وكافة الوزارات المعنية إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، وعلى أن تتولى اللجنة وضع آلية لمقاطعة البضائع الامريكية والإسرائيلية والسويدية والهولندية والدنماركية وأي دولة تنتهج نفس التوجه في انتهاك المقدسات الإسلامية.

وضمن تدابير المقاطعة حث مجلس الوزراء على التوعية الشاملة بالتزامن مع نشاط توعوي إعلامي إرشادي ثقافي بأهمية سلاح المقاطعة والتحرك الرسمي والشعبي الواضح المعبر وبقوة عن تمسكنا وتعظيمنا لمقدساتنا وفي المقدمة القرآن الكريم.

وكذا الإدانة والرفض لهذا النهج العدائي الذي تمارسه عدد من الدول الغربية ضد الإسلام والمسلمين ورموزنا المقدسة، باعتبار ذلك استهدافا لنا كشعب اليمن وعامة المسلمين .

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المجلس على عظم المسئولية الدينية والاخلاقية التي يتحملها علماء الأمة الاسلامية في مواجهة الإساءات المتكرر لتلك الدول وانتهاكاتها للمقدسات الاسلامية، ودورهم المحوري في استنهاض الأمة للسير في اجراءات رادعة ضد تلك الانتهاكات والتي زادت في الفترة الاخيرة نتيجة السكوت وعدم تبني الشعوب لخيار المقاطعة لمنتجاتها باعتبارها السلاح المتاح للجميع والأكثر إيلاما للدول المنتهكة.

واستنكر المواقف الرسمية لمعظم الدول العربية والإسلامية وتغاضيها المخزي لتلك الانتهاكات، والذي تشير بوضوح إلى فقدانها لزمام أمرها وتحولها لأدوات بيد المشروع الغربي الصهيوني الذي يعمل بكل وسيلة لمحاربة الإسلام والنيل والإساءة لرموزه وانتهاك مقدساته.