أخبار اليمن : الشوافي يكشف موعد إقتران القمر مع الثريا

الشوافي يكشف موعد إقتران القمر مع الثريا
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي اليوم عن بداية الشهر القِرَاني "شهر ال 9"، موعد إقتران القمر مع الثريا هذا العام.
وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده دوت الخليج، يحدث إقتران القمر مع الثريا (الشقيقات السبع وهي أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية) فلكيا (اقتران راسي) نهار غدٍ الاثنين الموافق 30 يناير 2023 وفي المساء بعد الغروب - والتي تعد ليلة الثلاثاء بحساب الليالي - (اللية 9 من الشهر القمري /الهجري - رجب 1444 هجرية) يمكن رؤية القمر متجاوز الثريا ويعد اقرب نهج منها وبذلك تكون هذه الليلة هي بداية الشهر القِرَاني شهر ال 9، جاءت تسميته "شهر ال 9" كونه يبدا يتوافق/يتقارب الاقتران للقمر مع الثريا مع الليلة 9 من الشهر القمري /الهجري.
واعتبر الشوافي هذا القِرَان بداية الشهر القِرَاني “قِرَان التسع”، لافتاً إلى أن اليمنيون وخصوصاً المزارعون منذ القدم يتابعون هذه الشهور القِرَانية وربطوها بمجريات الحياة مثل الانواء الفلكية والطقس والمواسم الزراعية.
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