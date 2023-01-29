أخبار اليمن : الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلة

الأرصاد يكشف توقعات طقس 24 ساعة المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انخفاضاً في درجات الحرارة بالمناطق الصحراوية، واستمرار الأجواء البارد والباردة نسبياً في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته اليوم، إنه يتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة بالمناطق الصحراوية بمعدل ثلاث إلى أربع درجات مئوية لمحافظات المهرة، حضرموت، مأرب، شبوة والجوف.

وأضاف أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة والضالع، والباردة نسبياً في مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب وأبين.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وتمتد إلى أجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 5 ، عمران : 5.2، صنعاء : 5.8، السدة : 7.7 ، سيئون : 10.4 .

ونبه المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.