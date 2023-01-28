أخبار اليمن : 132 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

132 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 132 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 4 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجراحي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس، و34 خرقاً بقصف مدفعي، و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.