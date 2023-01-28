أخبار اليمن : أجواء باردة وأمطار متفرقة في هذه المحافظات

أجواء باردة وأمطار متفرقة في هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً، وهطول أمطار متفرقة على عدة مناطق خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة والضالع.

ومن المتوقع أيضاً أجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب، أبين، شبوة، هضبة حضرموت وبعض مناطق مأرب والجوف.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في ذمار، 5.9 في صنعاء، 7 في كل من عمران، وإب، 7.6 في السدة.

ونبه المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.