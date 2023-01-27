أخبار اليمن : منتخب الأمانة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة المحافظات

منتخب الأمانة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة المحافظاتتأهل منتخب أمانة العاصمة إلى نصف نهائي بطولة منتخبات المحافظات الأولى لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على ضيفه أبين بهدف نظيف، ليضرب موعداً نارياً مع منتخب إب في نهائي البطولة الاثنين المقبل.

وفي اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء، بادر منتخب الأمانة بالتهديد الأول عبر قائده وحيد الخياط الذي سدّد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس، قبل أن يرد المنتخب الأبيني بتسديدة لاعبه الخضر سالم تصدى لها الحارس عصام الحكيمي.

طغى الأداء البدني والتكتيكي كثيراً على مجريات الشوط الأول وتبادل اللعب في الوسط والأطراف باستثناء بعض الفرص التي أخطأت الشباك، ليكتفي المنتخبان بالخروج بالتعادل السلبي وتأجيل الحسم في الحصة الثانية.

وفي الشوط الثاني، دفع مدرب الأمانة سامي جعيم، باللاعبين أحمد السوادي وكريم الخاوي، مكان أكرم البحري وزكريا طواف بهدف تنشيط وتعزيز الهجوم، بغية تسجيل الأهداف والبقاء في المنافسة على البطولة، خاصة أن منتخب أبين يملك لاعبين قادرين على الوقوف بقوة، حيث اعتمد على المرتدات والكرات الطولية في ظل خطورة ناصر جعمول والخضر حسن.

لدغة حمزة حنش وضعت الأمانة في المقدمة، بعدما ارتقى إلى ركلة ركنية نفذها زميله أحمد السوادي، ليرتقي فوق الجميع ويسدد رأسية سكنت سقف مرمى الحارس الأبيني وحيد محمد، لتعم الفرحة المدرجات عند الدقيقة 68، وكاد المكير زكريا طفطوف أن يضيف الهدف الثاني وقتل المباراة، بتسديدة مرت جوار القائم الأيسر للحارس.

وحاول منتخب أبين الذي تحصل لاعبه عمر الجرازي على بطاقة حمراء، العودة في نتيجة اللقاء على أقل تقدير من خلال اللعب على الأطراف كحل وحيد نظراً لقوة عمق الأمانة بوجود حماده الزبيري وعبد العزيز الجماعي اللذين مشّطا الكرات أولا بأول ومن خلفهما الحارس عصام الحكيمي، ليطلق الحكم يحيى درويش نهاية اللقاء بتأهل الأمانة لمربع كبار القوم.

وكان منتخب ذمار تأهل إلى ذات الدور بفوزه المريح على الضالع بثلاثية، ليلتقي شبوة الأحد المقبل في مباراة خطف بطاقة العبور إلى نهائي البطولة التي تقام منافساتها في العاصمة صنعاء.