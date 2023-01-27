أخبار اليمن : رصد 138 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 138 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 138 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 6 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية بذات المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء حيس والتحيتا، و37 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، و87 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.