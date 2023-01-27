أخبار اليمن : 3404 مدنيين ضحايا نيران الجيش السعودي في صعدة

3404 مدنيين ضحايا نيران الجيش السعودي في صعدة
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، أن عدد ضحايا الأعمال العدوانية لحرس الحدود السعودي بلغ ثلاثة آلاف و404 قتلى وجرحى.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن ضحايا خروقات حرس الحدود السعودي منذ بداية الهدنة المعلن عنها مطلع أبريل 2022م حتى 25 يناير الجاري، بلغ 314 قتيلاً وثلاثة آلاف و90 جريحاً بالاستهداف المباشر والقتل العمد فى مديريات محافظة صعدة الحدودية.
وذكر البيان أن قوات العدو السعودي استخدمت قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة ومارست التعذيب بالكهرباء وماء الأسيد بحق الضحايا.
وجددت الوزارة التأكيد على أن تلك الجرائم والانتهاكات جرائم حرب وفق التوصيف القانوني الدولي كون المستهدفين من المدنيين الآمنين.
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