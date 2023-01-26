أخبار اليمن : 63 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

63 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 63 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على حيس، ومحاولة تسلل في الجبلية، وتحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس ومقبنة، و15 خرقاً بقصف مدفعي، و33 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.