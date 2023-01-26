أخبار اليمن : لجنة دولية: 4 ملايين يمني يعانون من الإعاقة

لجنة دولية: 4 ملايين يمني يعانون من الإعاقةقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، إن أكثر من 4 ملايين شخص في اليمن أو ما نسبته حوالي 15% من السكان يعانون من أحد أشكال الإعاقة، وهم بحاجة إلى تلبية احتياجاتهم الإنسانية ومواصلة إدماجهم في المجتمع.

وأوضحت اللجنة في بيان حديث لها، "تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص لديهم شكل من أشكال الإعاقة، ويُعتقد أن ما لا يقل عن 460,500 شخص بحاجة إلى أجهزة تساعدهم على الحركة، فيما يحتاج 153,500 شخص آخر إلى أطراف صناعية أو أجهزة تقويمية".

وأضاف البيان بأن اللجنة تعمل بالشراكة مع السلطات الصحية لتوفير خدمات التأهيل الحركي عبر خمسة مراكز في كل من عدن، وصنعاء، والمكلا، وصعدة، وتعز، كما "دشّنت مركز جديد التأهيل الحركي بمحافظة صعدة".

وأشارت إلى أن المركز الجديد الذي دشن في صعدة يهدف إلى تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من المحافظات المجاورة مثل حجة، وعمران، والجوف.

وأوضحت كاترينا ريتز، رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن بأن: "فقدان أحد الأطراف غالباً ما يؤدي إلى الشعور باليأس. لكن مراكز التأهيل الحركي كهذا تُظهر أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم استعادة قدر كبير من الاستقلالية والقيام بأدوار فعّالة في المجتمع من خلال الدعم المناسب".

