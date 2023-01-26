أخبار اليمن : توجيهات رئاسية بضبط أسعار المستشفيات والأدوية

توجيهات رئاسية بضبط أسعار المستشفيات والأدوية
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي.
وفي اللقاء تم مناقشة البرنامج الوطني لمكافحة ظاهرة التسول، حيث وافق فخامة الرئيس على البرنامج من حيث الأهداف والخطط والبرامج والأنشطة.
كما وجه الرئيس المشاط بالاهتمام بالجانب الصحي، وضبط أسعار خدمات المستشفيات بشكل عام، وضبط جودة الخدمات المقدمة فيها، وكذا ضبط أسعار الأدوية بحيث تصل للموطنين بأقل كلفة.. مشدداً على أهمية متابعة ضبط أسعار الكهرباء والمياه، وعدم ترك المواطنين فريسة للمستغلين.
وأكد الرئيس المشاط أن الشعب اليمني الصامد يستحق من الجميع بذل قصارى الجهود لتقديم أفضل الخدمات له وتبسيط الإجراءات ليحصل عليها بسهولة، لافتاً إلى ضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة لتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحث فخامة الرئيس على أهمية تحديد الأولويات لخطط العام 1444هـ، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالمجال التنموي والخدمي في الريف.
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