أخبار اليمن : علماء يتوصلون لطريقة تعالج الاكتئاب لدى الشباب.

علماء يتوصلون لطريقة تعالج الاكتئاب لدى الشباب.توصلت دراسة جديدة في جامعة سيمون فريزر الكندية إلى نتائج واعدة، حول استخدام مناهج التكنولوجيا العصبية لعلاج الاكتئاب لدى الشباب.

وقام الباحثون بقيادة فاراناك فرزان بتقييم النتائج السريرية والفيزيولوجية العصبية لاستخدام مزيج من تحفيز الدماغ والتمارين المعرفية كعلاج لاضطراب الاكتئاب الحاد والتي أجريت على 26 مشاركًا شابًا تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا، حسبما ذكره موقع "ساينس تك ديلي" اليوم الخميس.

وتم بالفعل إثبات أن الشكل المحدد لتحفيز الدماغ، والذي يشار إليه باسم تحفيز انبثاق ثيتا "تي بي إس"، هو طريقة سريعة وفعالة لعلاج الاكتئاب لدى البالغين.

ويتضمن علاج "تي بي إس" التحكم بالنبضات المغناطيسية لتحفيز قشرة الدماغ قبل الجبهية، حيث تشارك هذه المنطقة من الدماغ في جوانب مختلفة من الإدراك، بما في ذلك التفكير وحل المشكلات والفهم والتحكم في الانفعالات.

وفي بعض الحالات تكون مناطق دماغية أخرى متورطة بشدة في اضطراب الاكتئاب الحاد وسلوكيات أخرى، على سبيل المثال، تم ربط ضعف قشرة الفص الجبهي بأعراض مثل التفكير في الانتحار.

وفي هذه الدراسة، استهدف الباحثون قشرة الفص الجبهي بجلسات متكررة بطريقة تي بي إس لمدة أربعة أسابيع في المشاركين الشباب.

ورصد الباحثون التغيرات في نشاط الدماغ باستخدام تقنية رسم خرائط الدماغ متعددة الوسائط للتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة جنبًا إلى جنب مع التخطيط الكهربائي للدماغ.

وفي نهاية التجربة التي استمرت أربعة أسابيع، لاحظ الباحثون تغيرات كبيرة في نشاط الدماغ في مناطق العلاج، وكذلك في المناطق التي لم يتم تحفيزها بشكل مباشر باستخدام طريقة تي بي إس، وارتبطت التغييرات في نشاط الدماغ أيضًا بانخفاض درجات الاكتئاب والتوتر.*وكالات

