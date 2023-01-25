أخبار اليمن : المشاط يشيد بنجاح القوات المسلحة في إفشال مخططات العدوان

المشاط يشيد بنجاح القوات المسلحة في إفشال مخططات العدوانالتقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى- القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.

جرى خلال اللقاء، مناقشة الجوانب المتصلة بالإعداد والتدريب في القوات المسلحة والأمن.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط، أهمية الإعداد والتدريب للقوات المسلحة والأمن.. مشيراً إلى الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن الوطن في أي وقت.

وأشاد بما حققته القوات المسلحة والأمن من إنجازات في كسر مخططات العدوان على مدى الثمان السنوات الماضية.. مشيراً إلى أنها قدمت النموذج الأرقى في التضحية والفداء، دفاعاً عن اليمن وسيادته واستقلاله، والتي سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

ولفت فخامة الرئيس إلى ما تحلى به الجيش اليمني من إيمان قوي وارتباط بالله، ووطنية عالية مكنته من التصدي لأكبر عدوان يتعرض له اليمن على مر التاريخ.. مشيداً بتطوير قدرات الأفراد، وتطور السلاح المصنوع محلياً.