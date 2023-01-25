أخبار اليمن : 61 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

61 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 6 طائرات تجسسية على الجراحي والجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس، و9 خروقات بقصف مدفعي، و41 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.