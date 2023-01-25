أخبار اليمن : إتلاف أدوية منتهية الصلاحية في محافظة صنعاء

إتلاف أدوية منتهية الصلاحية في محافظة صنعاءأتلف مكتبا الصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة بمديرية مناخة محافظة صنعاء، اليوم، كمية من الأدوية منتهية الصلاحية والمهربة.

وأوضح مديرا مكتبي الصحة الدكتور علي رويحة، والصناعة عبد الجليل القرضي أنه تم ضبط تلك الكمية خلال حملات التفتيش الميدانية التي تم تنفيذها الأيام الماضية على الصيدليات ووكالات ومخازن الأدوية.

وأشارا إلى أنه تم إحالة أصحاب المنشآت المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

حضر الاتلاف مندوبو مكتب الصحة محمد عبدالله وصندوق النظافة أحمد السهيلي والمالية عادل النهمي.

