أخبار اليمن : منتخب شبوة يبلغ المربع الذهبي

منتخب شبوة يبلغ المربع الذهبيبركلات الجزاء الترجيحية أطاح منتخب شبوة بنظيره منتخب البيضاء من بطولة منتخبات المحافظات الأولى لكرة القدم، وتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

وقدم الفريقان أداء مثير وحماسي في مواجهة قوية انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 3/3 ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح أسود شبوة بنتيجة 4/3.

وبالعودة لمجريات اللقاء الجماهيري الذي ملأ مدرجات الملعب، اقتنص منتخب شبوة الهدف الأول عن طريق مهاجمه ياسر الجنيدي الذي ارتقى لكرة عكسية هزّت الشباك، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني إثر تسديدة يسارية ولجت الشباك، لينتهي الشوط الأول بهذه الكيفية.

وفي مطلع شوط المباراة الثاني الذي شهد تقلبات في النتيجة، عاد ياسر الجنيدي مجدداً لزيارة الشباك ليضع شبوة في المقدمة بثلاثية نظيفة، قبل أن يقلب البيضاء النتيجة رأساً على عقب، حيث سجل اللاعب زيد جعبل الهدف الأول من رأسية محكمة.

وأحرز قاسم الشرفي الهدف الثاني إثر تسديدة قوية عانقت الشباك، قبل أن يضع ذات اللاعب بصمته في اللقاء بإحرازه هدف التعديل من علامة الجزاء، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت في وجه منتخب شبوة.

وعقب انتهاء اللقاء سلّم رئيس اللجنة الفنية محمد أبو عسكر، جائزة أفضل لاعب في اللقاء لمهاجم منتخب شبوة ياسر الجنيدي لمساهمته في تأهل منتخبه بإحرازه ثلاثية.

وتتواصل منافسات البطولة يوم غدٍ الأربعاء بإقامة مباراة تجمع منتخب إب مع منتخب صنعاء في لقاء ناري لا يقبل القسمة على اثنين.