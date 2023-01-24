أخبار اليمن : مؤتمر سقطرى ينفي ماصدر عن مايسمى بالمجلس العام المتآمر مع العدوان

مؤتمر سقطرى ينفي ماصدر عن مايسمى بالمجلس العام المتآمر مع العدوان
نفى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في أرخبيل سقطرى سعيد مسعود عوض، نفياً قاطعاً ماورد في بيان مايسمي المجلس العام المدعوم من قبل العدوان السعودي الإماراتي والذي ضمّن أسماء أعضاء وقيادات شرفاء المؤتمر بالجزيرة ضمن كشوفات العدوان التي تدعم المجلس العام المنحرف وطنياً والمشجع للانفصال وذكر من ضمنهم أسمائهم كذباً وزورا.
وأشار فرع المؤتمر بسقطرى إلى أنها محاولة يائسة من أولئك المرتزقة والعملاء للنيل من قيادات المؤتمر الوطنية التي لديها مواقف مشرفة في الدفاع عن المحافظة والوقوف ضد الإحتلال الإماراتي السعودي، مؤكداً أن قيادات المؤتمر بسقطرى لا علاقه لها لا من قريب ولا من بعيد بهذا المجلس المدعوم من الإحتلال بالمال المدنس إطلاقاً.
ولفت إلى أن قيادات المؤتمر الوطنية ومعهم أبناء المحافظة الشرفاء سيظلون الحامي والحارس للأرخبيل ضد الاحتلال وأدواته، ولن تثنيهم هذه الاشاعات أو التراهات أو بعض المحاولات اليائسة عن أداء واجبهم الوطني في الوقوف ضد العدوان والاحتلال وسيواصلون صمودهم ونضالاتهم حتى طرد المحتلين من سقطرى خاصة والوطن عامة.
وأكد مؤتمر سقطرى أن هذا المجلس المتمرد عن الوطن لا يمثلهم ولايمثل كل الشرفاء الثابتين على مواقفهم الشجاعة ضد الاحتلال الأجنبي للأرخبيل وإنما يمثل مصدر العمالة والإرتزاق وهو مردود عليهم.
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