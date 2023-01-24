أخبار اليمن : جريح بقصف سعودي متجدد على شدا صعدة

جريح بقصف سعودي متجدد على شدا صعدة
أُصيب مواطن اليوم بمديرية شدا في محافظة صعدة جراء قصف مدفعي سعودي.
وأوضح مصدر محلي، أن مواطناً أُصيب باستهداف قصف مدفعي سعودي لمديرية شدا الحدودية، تم نقل المصاب إلى مستشفى رازح الريفي.
وأشار إلى أن ثلاثة مواطنين أُصيبوا يوم أمس إثر قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بصعدة، وتم اسعافهم إلى مستشفى رازح الريفي.
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