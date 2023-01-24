أخبار اليمن : الهيئة الشوروية للمؤتمر تبارك اختيار مجيديع امينا مساعدا وتجدد ادانة حرق القران

الهيئة الشوروية للمؤتمر تبارك اختيار مجيديع امينا مساعدا وتجدد ادانة حرق القرانعقدت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم بالعاصمة صنعاء برئاسة الامين العام للمؤتمر غازي احمد علي محسن .وفي الاجتماع استعرض الامين العام المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية مشيرا إلى ما تضمنه بيان اللجنة العامة الأخير بشان النتائج الإيجابية للوساطة العمانية.وجدد الامين العام موقف المؤتمر الداعم لأي جهود تسعى لايقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن .

من جانبه تحدث الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية رئيس الهيئة الشوروية الشيخ عبدالله احمد مجيديع في الاجتماع مستعرضا ما تم خلال الفترة الماضية على مستوى عمل الهيئة سواء على المستوى الوطني في اطار مجلس الشوروى أو على المستوى التنظيمي .

واكد مجيديع أن الهيئة الشوروية ستظل تؤدي دورها الوطني والتنظيمي في اطار تجسيد مواقف المؤتمر ضد العدوان والانحياز إلى الناس والدفاع عن الثوايت الوطنية.

ورحبت الهيئة الشورويه للمؤتمر الشعبي العام بما تمخض عن الاجتماع الأخير للجنة العامة من قرارات كان اهمها اختيار الشيخ عبدالله احمد مجيديع اميناً عاماً مساعدًا للشؤون السياسيه والعلاقات الخارجية وذلك وفقاً لنص المادة ١٢٨ من النظام الداخلي للمؤتمر مؤكدة أن أختيار الشيخ مجيديع لهذا المنصب كونه أحد القيادات المؤتمربة المشهود لها و يأتي في سياق تحديث البناء التنظيمي الذي تمضي به قيادة المؤتمر وسيشمل مختلف التكوينات التنظيميىة.

واستنكرت الهيئة الشوروية الحملات الاعلامية التي تستهدف رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس من قبل بعض الأقلام المأجورة سواء من مرتزقة العدوان أو من غيرهم مؤكدة أن ابوراس نجح في قيادة المؤتمر في آخطر مرحلة يمر بها اليمن والمؤتمر وبحكمة وحنكة قيادية لا نظير لها .

وجددت الهيئة الشوروية ما تضمنه موقف الأمانة العامة للمؤتمر من ادانة واستنكار لجريمة حرق القران الكريم على يد مواطن سويدي متطرف تحت سمع وبصر حكومة السويد وما يمثله ذلك من بث لثقافة الكراهية وازدراء الدين الاسلامي؛مشددة على وجوب وجود قوانين ومواثيق دولية تجرم الاساءة للاديان أو اهانة المقدسات الدينية .

هذا وناقشت الهيئة الشوروية تقريرا حول انشطتها خلال العام الماضي كما استعرضت تقريرا آخر حول خطتها العام الجديد واقرتهما.