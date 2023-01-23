أخبار اليمن : رصد 110 خروقات لقوى العدوان في الحديدة

رصد 110 خروقات لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 110 خروقات لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 3 غارات للطيران التجسسي على الجبلية وحيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و12 خرقًا بقصف مدفعي، و83 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.