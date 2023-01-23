أخبار اليمن : المشاط يشدد على أهمية توفير الغاز المنزلي للمواطنين

المشاط يشدد على أهمية توفير الغاز المنزلي للمواطنينالتقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس.

جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة والمؤسسات والقطاعات التابعة لها، ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها للعام الجاري، وكذا الأوضاع التموينية للمشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي التي شهدت السوق المحلية نقصا منها خلال اليومين الماضيين، ومحاولة افتعال أزمة لزيادة معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأكد الرئيس المشاط، على أهمية تضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه سير العمل بوزارة النفط والمؤسسات والوحدات التابعة لها.

وشدد على ضرورة العمل على تحقيق استقرار تمويني لمادة الغاز المنزلي وتلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.