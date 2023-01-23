أخبار اليمن : أجواء باردة ليلاً وصباحاً.. تحذير للمواطنين

أجواء باردة ليلاً وصباحاً.. تحذير للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء بادرة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، صعدة والضالع.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب، أبين، شبوة، هضبة حضرموت وبعض مناطق مأرب والجوف.
وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى أكثر من 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.6 في ذمار، 4 في عمران، 5.6 في صنعاء، 6.5 في السدة.
ونبه المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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