أخبار اليمن : الأمين العام المساعد للشئون السياسية يعزي بوفاة الشيخ محمد شلغف

الأمين العام المساعد للشئون السياسية يعزي بوفاة الشيخ محمد شلغفبعث الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محمد محمد شلغف، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد الشيخ/ حميد محمد محمد شلغف، والأستاذ/زبين الله محمد محمد شلغف، وإخوانهم، وكافة آل شلغف، بمديرية نهم محافظة صنعاء، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" .

