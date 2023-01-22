أخبار اليمن : 13 مفتش قضائي ينفذون نزول ميداني للمحاكم الاستئنافية والابتدائية

13 مفتش قضائي ينفذون نزول ميداني للمحاكم الاستئنافية والابتدائيةتبدأ غداً لجان التفتيش القضائي النزول الميداني الدوري إلى جميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري أن النزول الميداني الدوري لشهر رجب يهدف إلى تقييم سير العمل في المحاكم والاطلاع على مستوى الأداء فيها.

وذكر أن النزول الميداني سينفذه 13 مفتشاً قضائياً على جميع محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها للتعرف على مستوى الإنجاز خلال الربع الثاني من العام الهجري 1444، إضافة إلى مستوى انضباط القضاة والتزامهم بعقد الجلسات في مواعيدها المحددة ومدى الاهتمام بإدخال البيانات والالتزام بالقوائم القضائية .

وبحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية ، فقد أكد القاضي الشهاري حرص الهيئة على إعطاء القضايا المتعثرة والقضايا التي على ذمتها سجناء الأولوية في النظر والإنجاز.

وأشار إلى أن النزول التفتيشي للمحاكم سيسهم في التعرف على مكامن الضعف والخلل لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة والاطلاع على شكاوى المواطنين بما يحقق العدالة العاجلة والناجزة.

ونوّه رئيس الهيئة، إلى أن استمرار العمل في مختلف المحاكم وإنجاز قضايا المواطنين ومراقبة الأداء القضائي وتقويمه والعمل على الارتقاء به، من خلال الزيارات الميدانية والتفتيش الدوري والمفاجئ على القضاة، يؤكد صمود الأجهزة القضائية في أداء مهاما العدلية رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

