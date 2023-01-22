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أخبار اليمن : الكشف عن أخطر طريقة لصنع القهوة

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المؤتمر نت - الكشف عن أخطر طريقة لصنع القهوة
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المؤتمر نت - الكشف عن أخطر طريقة لصنع القهوة

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دوت الخليج -
الكشف عن أخطر طريقة لصنع القهوة
اكتشف علماء أخطر طريقة لصنع القهوة بعد إجراء دراسة. وتبين أن القهوة المطحونة التي يتم تخميرها في آلة صنع القهوة العادية هي الأكثر خطورة على بيئة كوكب الأرض.
درس علماء في جامعة كيبيك الدورة الكاملة لتحضير فنجان من القهوة بعدة طرق مختلفة - باستخدام آلة صنع القهوة، وآلة صنع القهوة ذات الكابسولة، وبمكبس القهوة الفرنسي، وبالتذويب.
أخذت الدراسة في الاعتبار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع المراحل، من زراعة حبوب البن في المزرعة إلى غسل الأطباق بعد شرب المشروب.
على عكس توقعات الباحثين، تبين أن القهوة التي يتم الحصول عليها من آلة صنع القهوة هي الأكثر ضررًا على كوكب الأرض: لإعداد 280 مليلترًا من الشراب بهذه الطريقة، نحتاج إلى 25 غرامًا من القهوة، وهو أكثر بكثير من الطرق الأخرى. هكذا، ستحتاج إلى ملء 17 غرامًا من القهوة في المكبس، و 14 غرامًا للكبسولة، و12 غرامًا من القهوة سريعة التحضير. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم آلة صنع القهوة الكثير من الكهرباء لتسخين المياه والحفاظ على المشروب دافئًا، بحسب موقع "كونفيرسيتشين".
وفقًا للخبراء، كانت الطريقة الأكثر صداقة للبيئة هي القهوة سريعة التحضير - ويرجع ذلك إلى زيادة كفاءة الطاقة في الغلاية، والكمية الأقل اللازمة لكوب واحد من القهوة وعدم وجود نفايات عضوية. ومع ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن معظم الناس يسخنون الكثير من الماء ويصبون قهوة أكثر مما يكفي لمرة واحدة، فإن نتائج الدراسة ستكون مختلفة. في هذه الحالة، ستكون آلات صنع القهوة ذات الكبسولة هي الأقل ضررًا على البيئة - حيث يتم حساب كمية القهوة والسائل على النحو الأمثل لكل فنجان.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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