دوت الخليج -

شهيدان بقصف مدفعي سعودي على شدا بصعدة

استشهد مواطنان، اليوم، إثر قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. شهيدان بقصف مدفعي سعودي على شدا بصعدةاستشهد مواطنان، اليوم، إثر قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني، أن العدو السعودي استهداف مديرية شدا الحدودية بالقصف المدفعي، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين. وأدان المصدر هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدو السعودي بحق المدنيين والتي تأتي ضمن سلسلة من الجرائم بحق المواطنين بشكل يومي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شهيدان بقصف مدفعي سعودي على شدا بصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.