أخبار اليمن : قصف للمرتزقة يستهدف الأحياء السكنية في تعز

قصف للمرتزقة يستهدف الأحياء السكنية في تعزاستهدف مرتزقة العدو السعودي، اليوم، الأحياء السكينة في مدينة تعز بقذائف الهاون.

وأفاد مصدر محلي بأن قذيفة للمرتزقة سقطت بجانب مسجد عصيوران في جولة القصر بمدينة تعز، ما أدى إلى تضرر عدد من منازل وسيارات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن قصف واستهداف المرتزقة كان بصورة عشوائية وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.