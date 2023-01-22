أخبار اليمن : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وتحذير للمزارعين

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وتحذير للمزارعينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة القادمة، في جميع المناطق التي شهدت أجواء باردة في الأيام الثلاثة الماضية.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة في جميع المناطق التي شهدت أجواء باردة وشديدة البرودة خلال الثلاثة الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الأجواء ستبقى باردة أثناء الليل والصباح الباكر خصوصاً في محافظات صنعاء، ذمار، البيضاء، عمران صعدة والضالع ومديريتي يريم والرضمة في محافظة إب.

وحسب المركز قد تظل الرياح نشطة إلى شديدة تصل سرعتها إلى 32 عقدة، جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.5 في ذمار، 3.6 في عمران، 4.5 في صنعاء، 7 في السدة، 8.1 في سيئون، 11.5 في المحويت.

ونبه المركز كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، والمزارعين ورعاة الماشية ومربي النحل من الأجواء الباردة.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.