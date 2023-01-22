أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة القاضي سالم باهرمز

الأمين العام يعزي بوفاة القاضي سالم باهرمزبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي/ سالم عمر باهرمز، رئيس محكمة استئناف ابين سابقا، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار أمين عام المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية في مجال القضاء والتعليم، منوها كذلك الى مواقفه الوطنية وسجاياه النبيلة، وحضوره الاجتماعي والإنساني في اعمال الخير.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد القاضي/ محمد سالم عمر باهرمز، والى كافة آل باهرمز، والى أصدقاء الفقيد ومحبيه، عبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

