أخبار اليمن : منتخب الضالع يعبر إلى ربع نهائي بطولة المحافظات

منتخب الضالع يعبر إلى ربع نهائي بطولة المحافظاتنجح منتخب الضالع في خطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي من بطولة منتخبات المحافظات لكرة القدم، بعد تجاوز عقبة منتخب عدن 4-3 بركلات الترجيح، عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة التي جرت اليوم على ملعب وحدة صنعاء.

تقدم منتخب الضالع أولا بهدف لاعبه رياض عشة، إثر "فاول" نفذه من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعدِّل منتخب عدن النتيجة عن طريق صلاح محمد، مستفيدا من تمريرة زميله، ليسكنها الشباك، وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، تقدّم منتخب عدن بالهدف الثاني عن طريق عبد الجليل نجاد، لكن منتخب الضالع كان له رأي آخر في العودة في المباراة بإحرازه هدف التعديل عبر محسن صالح، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في وجه الضالع.

وتختتم منافسات دور الـ16 عصر يوم غد الأحد بلقاء يجمع منتخب الحديدة مع منتخب أبين في لقاء مثير يحدد المنتخب المتأهل إلى ربع النهائي.