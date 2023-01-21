أخبار اليمن : 4 أمور يجب ألا تفعلها أبداً في حالة الطوارئ الطبية!

4 أمور يجب ألا تفعلها أبداً في حالة الطوارئ الطبية!نصح أطباء متخصصون في الإسعافات الاولية بالامتناع عن أربعة أمور في حالة الطوارئ الطبية فإذا انهار مثلاً أحد من أفراد أسرتك فجأة أو توقف عن التنفس أثناء تناول الطعام فإنه يمكنك إنقاذ حياته إذا قاومت الرغبة في السماح للعواطف بالسيطرة.

وكشف الدكتور جون توريس، طبيب الطوارئ في Premier Urgent Care في كولورادو سبرينغز والمساهم الطبي البارز في NBC News، عن قائمته لأكبر أربعة أخطاء يرتكبها المرضى في حالات الطوارئ، بحسب صحيفة ديلي ميل، وهي كالأتي:-

- لا تتصل بأحبائك بل بالطوارئ أولا

صدق أو لا تصدق، عندما تقع كارثة لكثير من الناس، فإن أول استجابة لهم هي الاتصال بأحد أفراد أسرتهم - أحد الوالدين أو الطفل أو الأخ - لطلب المساعدة.

لكن الدكتور توريس يقول إنه بدلا من ذلك، يجب أن تكون نقطة الاتصال الأولى دائما على رقم الطوارئ، حيث قال إن الاتصال بشخص آخر يضيع وقتا ثمينا، ويمكن استخدامه للمساعدة في علاج المريض.

وقال توريس: "بمجرد وصولك إلى المستشفى، يمكنك الاتصال بكل من تريد".

- لا تنقُل المريض بسيارتك إلى المستشفى

يشير الدكتور توريس إلى أنه على الرغم من أن هذا قد يبدو أسرع، إلا أنه يؤخر حصول المريض على العلاج. وذلك لأن سيارات الإسعاف مجهزة بأجهزة طبية ويعمل بها متخصصون طبيون لمساعدة المرضى.

ويمكن أن تشتمل الأجهزة الموجودة على أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وأكواب شفط أو شفاطات يمكنها تنظيف المسالك الهوائية.

ويضيف الدكتور توريس أن نقل شخص ما إلى المستشفى يمكن أن يكون مشتتا للغاية للسائق، ما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

- لا تترك المريض في قسم الطوارئ مطمئناً عليه

بمجرد وصول شخص ما إلى غرفة الطوارئ، قد يكون من المغري الاعتقاد بأن عملك قد انتهى.

لكن الدكتور توريس يقول إنه يجب عليك البقاء معهم للتأكد من أنهم بصحة جيدة، والإجابة على أسئلة الأطباء والممرضات حول ما حدث.

وقال: "لن يفكروا بشكل مستقيم، خاصة إذا كانوا يتألمون. لا بأس أن تكون انتهازيا، لكن ليس من المقبول أن تكون بغيضا".

كان هناك عدد من المواقف الطبية حيث يقول المرضى إنهم حصلوا على الرعاية التي يحتاجونها فقط بعد الضغط على الأطباء.

- لا تنس شاحن هاتفك لأنك ستحتاجه

كلنا نفعل ذلك: سواء كان ذلك في المكتب أو في ليلة بالخارج.

ومع ذلك، إذا كنت تتذكر، فمن الضروري أن تأخذ الشاحن معك في حالة الطوارئ الطبية.

وقال توريس: "لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي يأتي فيها الأشخاص وينتهي شحن هواتفهم المحمولة لأنك ستبقى هناك لمدة ست أو 10 أو 12 ساعة".