أخبار اليمن : حوادث المرور تقتل وتصيب 179 شخصاً في أسبوع

حوادث المرور تقتل وتصيب 179 شخصاً في أسبوع
توفي 21 شخصاً وأصيب 158 آخرين، جراء 141 حادثاً مرورياً بأمانة العاصمة والمحافظات خلال الأسبوع المنصرم.
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، أن 106 مصابين جراء تلك الحوادث إصابتهم بليغة، مبينة أن الحوادث توزعت بين صدام سيارات وصدام دراجات نارية ودهس مشاة.
وأشارت إلى أن تلك الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة، تسببت في خسائر مادية ما يقارب 69 مليون ريال يمني.
ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث.
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