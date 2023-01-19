أخبار اليمن : منتخب العراق يتوج بطلاً لكأس خليجي 25

منتخب العراق يتوج بطلاً لكأس خليجي 25
توج المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه 3-2 على نظيره العُماني بعد وقت إضافي في المباراة النهائية في ستاد البصرة يوم الخميس.
وسجل إبراهيم بايش الهدف الأول للعراق في الدقيقة 24 بتسديدة أرضية من زاوية صعبة من خارج منطقة الجزاء كانت بعيدة عن متناول إبراهيم المخيني حارس عُمان.
وأهدر جميل اليحمدي فرصة إدراك التعادل للمنتخب العُماني عندما سدد ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح صلاح اليحيائي في الدقيقة 82 في يد الحارس العراقي جلال حسن.
لكن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم الروماني ركلة جزاء ثانية لعُمان بعد عرقلة زاهر الأغبري داخل منطقة الجزاء ليقرر وجود تدخل قوي من آلاي فاضل لينبري اليحيائي للكرة ويدرك التعادل لعُمان ويفرض على الفريقين خوض شوطين إضافيين.
وأعاد أمجد عطوان العراق للمقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 115 قبل أن يدرك عمر المالكي التعادل 2-2 بضربة رأس في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.
وبعدها بدقيقة واحدة أحرز مناف يونس هدف الفوز للعراق بضربة رأس احتاجت لمراجعة من حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل.
وهذا اللقب الأول للعراق على أرضه منذ 44 عاماً والرابعة في تاريخه، بعد تتويجه ثلاث مرات في الأعوام (1979، 1984 و1988).
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