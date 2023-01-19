أخبار اليمن : 81 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

81 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 81 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات غارة للطيران التجسسي على حيس وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و15 خرقًا بقصف مدفعي و51 خرقَا بالأعيرة النارية المختلفة.