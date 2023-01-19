شهيد وجرحى بقصف مدفعي سعودي على صعدة
استشهد مواطن وأصيب آخران، اليوم، إثر تجدد القصف السعودي على مناطق متفرقة في محافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني في صعدة، أن العدو السعودي استهدف بالقذائف المدفعية والصاروخية مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأشار المصدر إلى تعرض منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية إلى قصف مدفعي طال ممتلكات المواطنين ومزارعهم.
ولفت المصدر إلى إصابة طفل في العاشرة من عمره بانفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة مران بمديرية حيدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شهيد وجرحى بقصف مدفعي سعودي على صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.