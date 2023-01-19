أخبار اليمن : العراق.. مصرع شخص وإصابة 60 في البصرة

العراق.. مصرع شخص وإصابة 60 في البصرة
لقي مشجع عراقي مصرعه، اليوم الخميس، فيما أصيب 60 آخرون نتيجة التدافع بين المشجعين بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر طبي، قوله: إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".
وأضاف المصدر: إن "هناك حالات حرجة بين المصابين".
وتشهد المدينة الرياضية في البصرة اليوم إقامة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها ال٢٥، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن.
وأعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم، إغلاق بوابات ملعب جذع النخلة بعد امتلائه بالجماهير.
وقال الشمري، في تصريح لوكالة (واع): إن "بوابات ملعب جذع النخلة أغلقت، بعد امتلائه بالجماهير".
وأضاف: "لن يتم السماح لأي أحد بالدخول بعد اغلاق بوابات الملعب".
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