أخبار اليمن : منتخب صنعاء يفوز على ريمة ويضمن التأهل

منتخب صنعاء يفوز على ريمة ويضمن التأهلضمن منتخب صنعاء التأهل إلى ربع نهائي بطولة منتخبات المحافظات لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على منتخب ريمة 5 - صفر، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على ملعب نادي الوحدة، ضمن دور الـ16.

أنهى منتخب صنعاء الشوط الأول متقدما بثلاثية أحرزها عبد الله العبسي هدفين، وتكفل فيصل الهزمي بإحراز الهدف الثالث.

وفي شوط اللقاء الثاني من المباراة التي شهدت حضور جماهيري متعطش للمنافسات الرياضية، أضاف منتخب صنعاء الهدفين الرابع والخامس عن طريق علي المنتصر ومازن القيز، ليضمن منتخب صنعاء التواجد في ربع النهائي.

وتتواصل منافسات البطولة التي تستمر 17 يوما، غدا الخميس بلقاء يجمع منتخبي تعز وذمار في مباراة قوية تضم أبرز النجوم في مختلف الأندية.

وكان منتخب شبوة قد حجز مقعده في الدور ذاته، بفوزه على منتخب صعدة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء.