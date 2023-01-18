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أخبار اليمن : تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة تضرب العالم

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المؤتمر نت - تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة تضرب العالم
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المؤتمر نت - تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة تضرب العالم

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دوت الخليج -
تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة تضرب العالم
حذر علماء من درجات حرارة غير مسبوقة في هذا العام مع قدوم ظاهرة مناخية جديدة ستتسبب بارتفاع "استثنائي" للحرارة.
وأشارت توقعات العلماء إلى عودة ظاهرة "إل نينيو" في هذا العام، لترتفع درجات الحرارة، مع إمكانية ارتفاع حرارة كوكبنا 1.5 درجة مئوية.
وأشارت توقعات العلماء إلى أن هذا العام سيكون أشد حرارة من العام المنصرم، والذي تم تصنيفه بخامس أو سادس أشد الأعوام حرارة على الإطلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان".
وقال البروفيسور آدم سكيف، رئيس قسم التنبؤات بعيدة المدى في مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا: "من المحتمل جداً أن تؤدي ظاهرة إل نينيو المقبلة إلى تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار. واحتمالية أن نشهد أول عام باحترار 1.5 درجة مئوية في فترة الخمس سنوات القادمة تقترب من 50%".

وساهمت الإنبعاثات الغازية التي تتسبب بها الأنشطة البشرية إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بنحو 1.2 درجة مئوية حتى الآن. مما أدى لآثار كارثية في أصقاع العالم.
يذكر أن ظاهرة "إل النينو" تعتبر جزءا من التقلبات الطبيعية التي تسببها درجات حرارة المحيطات والرياح في المحيط الهادئ، لتتنقل بين ظاهرة "إل نينيو"، ونظيرتها الأكثر برودة، "إل نينيا"، وكانت السنوات الثلاث الماضية قد شهدت سلسلة غير عادية من ظواهر "إل نينيا" المتعاقبة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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