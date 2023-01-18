أخبار اليمن : شهيد و5 جرحى في قصف سعودي على صعدة

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شهيد و5 جرحى في قصف سعودي على صعدة

استشهد مواطن وأصيب خمسة مهاجرين أفارقة، اليوم، جراء استمرار القصف السعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة . شهيد و5 جرحى في قصف سعودي على صعدةاستشهد مواطن وأصيب خمسة مهاجرين أفارقة، اليوم، جراء استمرار القصف السعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة . وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي استهدف بنيران أسلحته منطقتي آل الشيخ وعفرة بمديرية منبه ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة مهاجرين أفارقة . وأشار المصدر إلى وصول حالتي إصابة لمهاجرين أفارقة إلى مستشفى الطلح نتيجة قصف مدفعي للعدوان السعودي على منطقة عفرة بمديرية منبه .



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