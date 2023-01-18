أخبار اليمن : تحذير من غبار واسع الانتشار في 11 محافظة يمنية

تحذير من غبار واسع الانتشار في 11 محافظة يمنية
توّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة وموجة غبار واسع الانتشار واضطراب البحر خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وباردة نسبياً على مرتفعات محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، أبين، شبوة وحضرموت.
كما توّقع المركز موجة غبار واسع الانتشار على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف وعلى الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الشرقية والجنوبية، مع احتمال انتشاره إلى اجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات عمران، صنعاء، ذمار، إب، الضالع وتعز.
وأشار إلى رياح نشطة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
ونبه المركز المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة والمسافرين إليها بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية وكذا الأطفال وكبار السن ومن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي بأخذ الاحتياطات اللازمة من الغبار الواسع الانتشار.
وجدد بيان المركز تحذير مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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