أخبار اليمن : 107 خروقات لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

107 خروقات لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 107 خروقات لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 4 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس، و12 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، و78 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.