أخبار اليمن : منتخب شبوة يلحق بركب المتأهلين إلى ربع النهائي

منتخب شبوة يلحق بركب المتأهلين إلى ربع النهائي
لحق منتخب شبوة بركب المتأهلين إلى ربع النهائي من بطولة منتخبات المحافظات لكرة القدم، بعد أن فاز على منتخب صعدة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء.
أنهى المنتخب الشبواني، مجريات الشوط الأول، متقدماً بهدف لاعبه أسامه الداهية.
وفي الشوط الثاني عزّز منتخب شبوة النتيجة بإحرازه الهدف الثاني بواسطة ياسر الجنيدي، قبل أن يقلص منتخب صعدة النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد عن طريق محمد أبو عيسى، ليعلن منتخب شبوة تأهله لربع النهائي.
وكان منتخبا البيضاء وإب تأهلا إلى ربع نهائي البطولة، بفوزهما على المحويت والجوف.
وتتواصل منافسات البطولة يوم غدٍ الأربعاء بلقاء يجمع منتخب صنعاء مع منتخب ريمة.
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