أخبار اليمن : أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري عبدالقدوس المصري

أبو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري عبدالقدوس المصريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الاستاذ/ عبد القدوس محمد صلاح المصري، عضو اللجنة الدائمة، عضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في العمل السياسي التنظيمي من خلال رئاسته لدائرة الإدارة والخدمات بالامانة العامة للمؤتمر، وكذا اسهامه في مجال التربية والتعليم وتطوير قطاع النقل البري من خلال الوظائف والاعمال الرسمية التي تقلدها.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ /قناف رشاد المصري ، وإلى نجل الفقيد /هشام عبدالقدوس محمد المصري، واخوانه، وكافة آل المصري بمديرية عنس محافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل..

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"..

